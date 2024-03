Para no incurrir en sanciones por la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que aunque el tema está en el Congreso, la discusión de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, seguramente se llevará a cabo hasta después de las elecciones.

“No lo descartamos, lo que pasa es que estamos ahora en temporada electoral y no queremos actuar de manera irresponsable. Vamos a esperar que pase la elección porque si no, nos van a acusar de que estamos sacando raja política de una decisión que se tome o cualquier expresión de mi parte. Todavía faltan seis meses para que concluya el gobierno y ya en dos meses y medio hay elecciones. Vamos a esperar y luego vamos a dar nuestra opinión en definitiva”.

Y es que la oposición insiste en discutir de una vez este tema, pero la mayoría de Morena y sus aliados han manifestado la misma posición del Ejecutivo Federal. (Por Arturo García Caudillo)