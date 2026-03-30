Como resultado de la revisión del T-MEC, es prioritario reducir la dependencia de elementos esenciales para los sectores cárnico y farmacéutico, asegura el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vas a reducir la dependencia inconveniente en algunos sectores, como por ejemplo en farmacéutica, respecto de uno o dos o tres países. Entonces tenemos que traer las empresas o hacerlo nosotros. ¿En qué porcentaje? Pues no puedes aceptar 90 por ciento, cuando menos buscar que el 50 por ciento más uno lo hagas aquí, cuando tiene que ver con algo tan delicado. Te pongo otro ejemplo rápido: aminoácidos. Toda la industria cárnica, aves, ganado, todo depende de aminoácidos. Si por alguna razón se interrumpe, no podríamos garantizar la alimentación”.

Reiteró su llamado al Gobierno de Estados Unidos para que elimine los aranceles al acero y a los automóviles fabricados en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)