Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Refinería de Cadereyta sea la causante de la contaminación ambiental en Monterrey y su Zona Metropolitana.

“La contaminación en Monterrey en la zona conurbada que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la Refinería de Cadereyta. Se han hecho estudios, se puede probar. Un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas”.

Sin embargo, asegura, lo mejor es esperar a que pasen las elecciones para aclarar y dar solución a este tema, ya que en este momento todo es usado con propósitos electorales. (Por Arturo García Caudillo)