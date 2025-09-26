El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, aseguró que la reforma al Poder Judicial estatal deberá quedar lista en octubre y que la ratificación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia no retrasa la discusión de la legislación local.

El legislador adelantó que también planteará que el Tribunal de Justicia Administrativa sea sometido a votación como parte del proceso de transformación judicial. (Por Marck Hernández)