La reforma al Poder Judicial que contempla el presidente Andrés Manuel López Obrador, no garantiza que terminará la corrupción, como tampoco el que llegará el personal más calificado, considera la magistrada Claudia Mavel Curiel López.

“La corrupción no se elimina permitiendo elegir a sus juzgadores, porque, además, no es que el pueblo pueda elegir a cualquier persona como juzgadora sino que ellos estarán obligados a seleccionar entre listas de personas que van a poner a su disposición los mismos partidos políticos o el partido oficialista que tiene la mayoría o que tendrá la mayoría”.

Con casi 32 años en el Poder Judicial de la Federación, Curiel López, considera que es un engaño asegurar que la población elegirá a ministros, jueces y magistrados, ya que para cada cargo dos propuesta saldrán del Senado, dos más del Ejecutivo federal y otras dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Por Gricelda Torres Zambrano)