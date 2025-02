Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum un cambio de postura o modificación a la iniciativa que presentó en materia de no reelección y contra el nepotismo, particularmente en torno a la fecha en que entraría en vigor.

“Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir del 2027 y en el caso de reelección a partir del 2030, así fue enviada la reforma. El Senado o la Cámara de Diputados pueden decidir cambiar la fecha, mi posición es que sea desde el 27, y también, pues en todo caso a los partidos políticos, porque ellos son los que deciden poner a los candidatos. Yo tengo la convicción de que no debe haber, no se debe dejar, no debe haber como candidato o candidata a un cargo de elección popular un familiar directo en el periodo siguiente”.

Sin embargo, reitera, la decisión recaerá en los legisladores pues la pelota está en su cancha. (Por Arturo García Caudillo)