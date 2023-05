La reforma que se pretende realizar en el Congreso del Estado para modificar la paridad en las candidaturas en presidencias municipales, fue calificado por integrantes de varias bancadas como un esfuerzo de LOS partidos políticos para blindar a sus aspirantes varones a las presidencias municipales de los municipios más importantes como Guadalajara, Zapopan o Tlajomulco de Zúñiga.

La propuesta que será votada mañana elimina el candado que de los 10 municipios más poblados de Jalisco, cinco sean para mujeres y cinco para los hombres. La regidora de Guadalajara, Mariana Fernández de Morena, explica:

“De nada sirve que lleguen las mujeres si no llegan a los municipios más grandes para gobernar. Hay que ser muy claros, ellos dicen, ‘tal vez el IEPC si puede emitir los lineamientos’. Si no viene en la ley no vamos a garantizar que los partidos políticos estén postulando mujeres”.

Integrantes de varios partidos políticos lamentaron que aunque diputadas de Movimiento Ciudadano y PAN resulten afectadas por estas nuevas disposiciones vayan a votar a favor del documento mañana en el pleno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)