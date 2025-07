La reforma electoral anunciada por la presidenta Sheinbaum será la estocada a la democracia mexicana, asegura la vicecoordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna.

“El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral que ya cocina, para apoderarse del Instituto Nacional Electoral y controlar las elecciones en México ha prendido todas las alarmas. Es una decisión que daría la estocada final a la democracia de país, que pretende eliminar la oposición, que pretende regresarnos a los años 80. Volveríamos a la época del presidencialismo, cuando existía un solo partido poderoso, no había órganos electorales independientes, imparciales, no había credencial de elector con fotografía, cuando el Estado contaba los votos y los votos ciudadanos no contaban”.

Ese es el pendiente que dejó López Obrador y esa es la tarea que Sheinbaum tiene por cumplir y va por buen camino, añade, pues todas las reformas aprobadas buscan eternizar el mandato morenista. (Por Arturo García Caudillo)