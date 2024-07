El INE está dispuesto a llevar a cabo una posible elección de jueces, magistrados y ministros, pero la reforma constitucional debe considerar no sólo el presupuesto, sino todos los detalles técnicos, aseguró al participar en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei.

“Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanas; y la segunda, el Instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto”.

La iniciativa presidencial no llena todas las interrogantes, explicó, pues tienen que ver con las campañas, la capacitación, la duración de los procesos, el financiamiento y hasta qué papel se usará en las boletas. (Por Arturo García Caudillo)