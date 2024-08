Tras celebrarse el último de los foros de parlamento abierto sobre la Reforma Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el principal propósito de esta modificación constitucional, es que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.

“Tiene que hacerse por etapas, iniciarse con lo que se está proponiendo, que en esencia es la elección de jueces, magistrados, ministros, que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso hay tantas resistencias, porque no era un poder, no es un poder que represente al pueblo, es un poder coptado, un poder secuestrado, tomado por una minoría”.

Explicó que deberán repartirse los cargos entre hombres y mujeres, mitad y mitad, pero con poca experiencia para que no llegue gente maleada. (Por Arturo García Caudillo)