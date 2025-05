Las negociaciones para avanzar en la reforma judicial en Jalisco continúan sin acuerdos, reconoció el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado, quien confía en que una vez concluida la elección del Poder Judicial federal el próximo 1 de junio, se pueda retomar el diálogo con base en los aprendizajes del proceso.

“A mediados de junio, si no es que antes. No está vinculada, pero para tener una fecha de referencia dejemos que pase la elección del Poder Judicial federal y eventualmente, no está detenida por eso, pero también el ejercicio nos dará oportunidad de llegar a los acuerdos en función de la experiencia que podamos valorar a partir del resultado del próximo 1 de junio”, declaró.

Entre los puntos que mantienen atorada la discusión se encuentran la propuesta de insaculación o tómbola para elegir aspirantes, la designación del titular del Instituto de Justicia Alternativa y la posible incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial local. (Por Marck Hernández)