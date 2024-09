Al arrancar el periodo de sesiones de la 66 Legislatura, el senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, adelanta que votará en contra del dictamen de la Reforma al Poder Judicial, primero porque es una venganza contra la Corte, segundo por el riesgo de que el narco imponga a los jueves, y tercero, porque es imposible votar por la cantidad de cargos que pretende Morena y el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque no podemos elegir a más de siete mil jueces, ministros y magistrados en la República mexicana, porque es el crimen organizado el que va a meter la mano. No cerremos los ojos, el crimen organizado hoy maneja muchas estructuras políticas de este país”.

Reitera que el fondo de la iniciativa es por una venganza contra la Corte, al no aprobarle al presidente algunos proyectos, obras y caprichos, entre estos los relacionados a la Guardia Nacional. (Por Gricelda Torres Zambrano)