El objetivo de la reforma judicial no es la concentración del poder en una sola persona, aseguró ante empresarios, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía, inclusive, y que tenga la posibilidad de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, fíjense, tantos años en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el Poder Judicial. No se trata de eso. De ninguna manera”.

Y de paso, invitó a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial a participar en los Foros de Parlamento Abierto que serán organizados por la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)