Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dejan la chamba tirada porque es la misma reforma judicial la que los obliga a renunciar a más tardar el próximo jueves, aclara la abogada y periodista de investigación, Surya Palacios.

“No van a dejar todo tirado porque en un artículo transitorio de la reforma constitucional se estableció claramente que los ministros que no vayan a contender en las próximas elecciones que se van a celebrar en junio del 2025, tienen que renunciar, tienen como límite hasta el jueves para hacerlo, pero su renuncia sería efectiva hasta el 2025”.

Y es que de acuerdo a la reforma judicial, en agosto tomarían posesión los nuevos ministros electos por voto popular. Por lo pronto, este martes renunciarán ocho de los once ministros de la Corte. (Por Gricelda Torres Zambrano)