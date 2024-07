La iniciativa presidencial de reforma judicial sí sufrirá modificaciones, aclara el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.

“Esa leyenda urbana-política de que no se toca ninguna iniciativa es una falsedad. No ha habido en este movimiento y por parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y hoy de la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, otra disposición que no sea lo que le dio origen a nuestro movimiento que no sea la discusión y deliberación democrática”.

Lo anterior, a pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó a sesión para esta semana cuando aún hay foros sobre la reforma judicial pendientes por celebrarse. Sin embargo, añade Mier, se tratarán otros temas, particularmente los que tienen que ver con los programas sociales. (Por Arturo García Caudillo)