La reforma judicial contraviene la reforma de igualdad sustantiva que se discute en el Congreso, dice magistrada

Tras la aprobación en el Senado de la reforma de igualdad sustantiva, queda claro que esto no se aplicará en la reforma judicial, pues las necesidades de las mujeres juzgadoras no fueron tomadas en cuenta para la tómbola, asegura la magistrada Adriana Ortega.

“Las juzgadoras tenemos otros datos. La pregunta es cómo se decidió quiénes se van en 2025 y quiénes se van en 2027 y el Senado tuvo la maravillosa de decidir eso al azar, con una tómbola. ¿Qué pasó con esta tómbola? Fue una tómbola ciega, es decir, no se hicieron las distinciones que se deberían haber hecho”.

Y es que, indica, casi la mitad de las juzgadoras mexicanas perderán su cargo el próximo año. Cabe destacar que actualmente hay 287 juezas y 187 magistradas, es decir, menos de la tercera parte del total de integrantes de la Judicatura. (Por Arturo García Caudillo)