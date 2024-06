La reforma constitucional que se está planteando no afectará los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tiene nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección, por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros”.

Además de la elección por voto popular, la reforma presentada por el Ejecutivo Federal propone también la reducción de dos salas, la transformación del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevos organismos regulatorios. (Por Arturo García Caudillo)