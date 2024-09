Una vez aprobada la reforma judicial federal comienza a correr el tiempo para que el poder judicial de Jalisco se prepare para las modificaciones que se vienen en el caso del fuero común.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia Daniel Espinosa Licón informa que antes del próximo mes de marzo el Congreso de Jalisco deberá establecer las condiciones del proceso para que a más tardar en el año 2027 todos los jueces y magistrados sean cambiados.

“En los estados no se ha determinado, por lo tanto le tocará a los estados determinar cómo será o qué cantidad será. Una de las propuestas es que las vacantes sean ya designadas por elección popular y en 2027 tendrá que hacerse la renovación total de jueces y magistrados”.

El presidente del Supremo Tribunal de Judticia en Jalisco Daniel Espinosa Licón consideró que el poder judicial estatal no fue omiso al no repudiar abiertamente a la reforma judicial que envió el presidente López Obrador porque dijo, no se hubiera ganado nada. (Por José Luis Escamilla)