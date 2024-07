El secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Salvador Zamora Bueno, asegura que el deslave que provocó el socavón de López Mateos no se hizo de la noche a la mañana, por lo que los trabajos de reparación se enfocan en sustituir la estructura vieja.

“No, no, no, esto debió haberse ido presentando gradualmente. Los muros presentan grietas horizontales y en diagonal que eso lo deja de manifiesto. Inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar todo el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos a nivel, colocamos los drenajes, ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas”.

Luego de revisarla de manera personal, indica que la estructura tiene más de 50 años y es de mampostería, por lo que el flujo de agua del Arroyo Seco terminó desgastándola de manera gradual. (Por Gricelda Torres Zambrano)