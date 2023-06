Autoridades tapatías reforzarán los operativos contra motociclistas que no porten chaleco con placas y casco, señala el presidente municipal, Pablo Lemus.

“He pedido nuevamente el que se puedan fortalecer los operativos contra motociclistas que no porten sus acreditaciones correspondientes. Se han detenido durante todo este tiempo, llevamos ya prácticamente un año y medio de este operativo contra motos. Se han detenido mil 200 motos y fíjense este dato, más de la mitad, el 56 por ciento que se han ido a corralones no han sido reclamadas”.

Reitera que los operativos contra motociclistas han ayudado a la reducción de 65 por ciento de los delitos en el centro de la ciudad. (Por Claudia Manuela Pérez)