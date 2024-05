El director del OPD Servicios de Salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa recomienda acudir bien hidratados, evitar las horas de calor, no ingerir bebidas alcohólicas y poner especial atención en niños pequeños o adultos mayores cuando se acuda a los cementerios estos días 10, 11 y 12 de mayo, por la celebración del Día de la Madre.

“Por supuesto acudir en condiciones de salud adecuadas, anticipen la toma de sus medicamentos, acudan bien hidratados, procurar no hacerlo en los horarios donde el calor aumenta o no en las proximidades del mediodía, procurar no beber o consumir sustancias o alcohol”.

Por su parte, la Comisaría de Zapopan informa que desplegará a 150 elementos en los cementerios de la ciudad en el operativo por el Día de la Madre. Recuerda que está prohibido ingresar bebidas alcohólicas, estupefacientes y portar armas de fuego. (Por Claudia Manuela Pérez)