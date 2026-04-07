El Equipo USAR Jalisco realizó una nueva intervención al interior de la mina en El Rosario, Sinaloa, como parte de las labores de búsqueda de tres mineros atrapados.

En la operación participaron seis elementos especializados y un binomio canino, quienes efectuaron trabajos de inspección bajo estrictos protocolos de seguridad en zonas confinadas y de difícil acceso.

Las autoridades destacaron que los binomios caninos han sido fundamentales para ampliar el alcance de búsqueda y fortalecer las estrategias de localización en este tipo de entornos.

Hasta el momento, las labores continúan de manera coordinada entre los distintos cuerpos de emergencia, sin que se hayan informado resultados oficiales sobre el paradero de los trabajadores.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo con la expectativa de localizarlos con vida. (Por Edgar Flores Maciel)