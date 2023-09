Es falso que el Ejército no haya entregado toda la información con la que contaba sobre la desaparición de los 43 normalistas, como también es mentira que no se haya investigado a fondo, responde el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas a su gobierno por el caso Ayotzinapa.

“Les preguntaría yo a estos seudo defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, en dónde se tiene se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como éste, ¿en dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del ejército, soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde, en qué país? Y todavía no terminamos”.

Indicó que su gobierno no le pidió a los expertos internacionales dejar de investigar e irse del país y confirmó que este mediodía se reunirá con los padres de los desaparecidos, a quienes se les dará toda esta información. (Por Arturo García Caudillo)