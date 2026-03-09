La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, manifiesta su indignación, porque a un año del cierre del Parque Revolución con el argumento de que sería remozado para el mundial, no se notan avances en la obra

“Ayer, gracias a la marcha feminista nos dimos cuenta que esta remodelación ha sido casi nula y no se ve ningún avance. En cambio el director de Obras Públicas de Guadalajara en medios de comunicación dijo que el avance era del 90%, cosa que es mentira. Lo que no entiendo es por qué la insensibilidad del gobierno naranja en Guadalajara para cerrar 365 días este parque, si no le han hecho nada”.

Indica que el cierre dejó sin sustento entre 1,200 y 1,500 familias.

Y es que ayer durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, algunas manifestantes derribaron parte de la malla ciclónica en el cruce de Federalismo y Juárez, exhibiendo las condiciones del Parque de la Revolución. Tala de árboles, murales borrados y su interior completamente seco. (Por Gricelda Torres Zambrano)