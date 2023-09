Regidores de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara presentaron un contrainforme, previo al evento de mañana, donde criticaron presuntas irregularidades en la operación del municipio en la administración de Pablo Lemus y de paso denunciaron también a la Contraloría Municipal por no intervenir y sancionar estas prácticas. El regidor Carlos Lomelí denunció en lo particular la tolerancia a supuestas irregularidades perpetradas por el Comité de Adquisiciones del municipio:

“A pesar de que la propia Contralora es conocedora de las constantes ilegalidades y que aunque les ha señalado de manera permanente, insistente, tristemente vemos que no hay sanciones ni correctivos a los miembros de este Comité”.

Los morenistas acusaron entre los temas que se han quedado sin sanción, están las presuntas irregularidades en la concesión de Caabsa; las reparaciones al escudo de armas de Guadalajara, la presunta compra a sobreprecio de Pulsos de Vida, el arrendamiento de patrullas, la concesión excesiva de servicios públicos, la construcción del nuevo C5 y las presuntas anomalías con el carrusel de Jardín Reforma. (Por Héctor Escamilla Ramírez)