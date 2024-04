Una nueva división cimbra a Morena luego que algunos actores políticos levantaron la voz contra la candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo.

En redes sociales circula un video de cuatro minutos y medio en el que se observa sentadas a ocho personas, entre ellas la regidora de Zapopan Sandra Espinosa, el regidor en Guadalajara Mizraim Alonso, y el regidor en Puerto Vallarta Saúl Ginez.

Acusan que Claudia Delgadillo no representa a la 4T y afecta la imagen de la candidata presidencial Claudian Sheinbaum.

“Debemos decir también que no apoyamos a Claudia Delgadillo, la candidata impuesta para luchar por la gubernatura de Jalisco. Claudia Delgadillo no representa los valores de la 4T y es lo más alejado que hay de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Los denunciantes señalan que comenzarán con una campaña para informar a la población que Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum no son lo mismo.

Acusan que Delgadillo ha mentido en temas como la casa que presuntamente posee en el fraccionamiento Puerta de Hierro. (Por José Luis Escamilla)