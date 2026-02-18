La tesorería municipal quedó en manos del equipo del ex-alcalde Diego N, por lo que regidores de oposición y la propia morenista, Luz Elena Aguirre, analizan la posibilidad jurídica de impugnar la elección que se registró esta mañana con cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones

“Estamos revisando eso y de tener nosotros la verdad, pues seguramente impugnaremos, insisto, no por la tesorera, sino a quién tendría que responder la tesorera”.

La regidora confirma que el nombramiento cuya propuesta salió del equipo de Diego N, debe destrabar las cuentas del ayuntamiento de Tequila, sobre todo porque no se ha pagado la nómina y hay trabajadores que viven al día. Reconoce con tristeza que los cambios hasta hoy no han sido de fondo. (Por Gricelda Torres Zambrano)