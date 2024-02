Con votos en contra de varios regidores, porque acusaron información incompleta y un acuerdo desventajoso, el ayuntamiento de Zapopan aprobó comprar un predio en la colonia Miramar, 5.8 hectáreas donde se pretende ampliar el Centro Comunitario Colmena y construir un vaso regulador para mitigar inundaciones del Arroyo Seco. El predio baldío tuvo un avalúo de 177 millones de pesos.

El municipio pagará al dueño con dos predios municipales, saldo a favor en la Tesorería por 65 millones de pesos y 35 millones de pesos en efectivo. El beneficiario con la transacción es el empresario Eduardo Padilla Quiroz.

Las críticas de regidores fueron que cada metro cuadrado costará al municipio casi tres mil pesos, pero afirman no descuentan parte del predio donde pasa el Arroyo Seco y que es zona federal. También señalaron que sería ampliar la colmena a una zona de riesgo y que el precio, por dicho lote, en general no se justifica. En la voz el edil Alberto Uribe.

“Pero me parece esto extraño de vender barato nuestros terrenos y comprar caro cuando compramos”.(Por Héctor Escamilla Ramírez)