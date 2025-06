Los regidores de Guadalajara Chema Martínez y Teresa Naranjo de Morena, presentaron una iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento para rehabilitar espacios culturales en abandono. Señalaron que pese a los avances en infraestructura, muchos de estos espacios están deteriorados o inutilizados, como el centro cultural de Rafael Lozada en la colonia Echeverría o el domo de Santa Cecilia.

“Que se presupueste el 2026 sí es que queremos, sí esa es la voluntad de en verdad hacer patente los derechos de los tapatíos y convertir a Guadalajara en una ciudad de derechos y no solo de cuidados, entonces sí pues metámosle lana, ahora si que “amor con amor, se paga” y lo que no se ve con amor, pues no existe ¿verdad? Entonces es la propuesta que haya un inventario”.

La propuesta plantea realizar un inventario de todos los espacios culturales del municipio, diagnosticar su estado y presupuestar recursos específicos para su recuperación en 2026. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis. (Por Usi Toledo Aguayo)