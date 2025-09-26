La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que el estado acumula 17 casos de sarampión en lo que va del año, de los cuales 16 corresponden a personas diagnosticadas en el municipio de Arandas. Aunque uno de los contagios fue detectado en Tepatitlán, se identificó que el origen también provino de Arandas.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez informó que se implementó un cerco epidemiológico en la zona y que hasta el momento se han aplicado seis mil vacunas en Arandas. En el caso del menor diagnosticado en Zapopan, aclaró que no se detectaron contagios posteriores en su círculo familiar. (Por Edgar Flores Maciel)