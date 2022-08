A consecuencia de las lluvias de las últimas horas, hay problemas en las comunicaciones en el número de emergencias 911.

Esto significa que en varias estaciones del 911 no entrarán las llamadas en caso de emergencia, sin embargo se asegura que las comunicaciones entre las corporaciones y el sistema de videovigilancia C5 opera sin problemas.

Por esta razón se pide a la ciudadanía que se informe sobre los números de las cabinas de policía de sus respectivos municipios para que puedan llamar en caso de emergencia.

Por otra parte, Bomberos de Zapopan piden a la población que se atienda el llamado que hacen sus elementos en los puntos del municipio que están inundados o encharcados.

Por ejemplo, aunque los bomberos en calle piden a los conductores que no se metan al paso a desnivel de La Moderna sobre la carretera a Nogales porque está encharcado muchos automovilistas no están haciendo caso y se están quedando varados. (Por José Luis Escamilla)