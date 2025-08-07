Cuidado, automovilistas, choferes de transporte público y ciclistas.

Sobre los carriles laterales de avenida López Mateos, justo al cruce con la calle Virgen, en la colonia Arboledas, hay un enorme y peligroso registro sin tapa que es del SIAPA.

Comerciantes se vieron obligados a colocar ramas y tarimas para evitar un aparatoso accidente.

“Pasó un camión del transporte público y, literal, la levantó; el chico de los tacos y yo venimos y la tapamos, la volvimos a poner. –Oye, pero estoy viendo que alrededor está como picoteado. –Exacto, porque nada más vienen los del SIAPA y ponen la tapa y se van. No ponen cemento o lo que le ponen, solo tapan y, para ellos, ya es su arreglo”.

El peligrosísimo registro sin tapa del SIAPA tiene por lo menos 2 meses cerrando un carril de circulación sobre avenida López Mateos con dirección al Periférico Sur. (Por Gustavo Cárdenas)