Regresó este domingo a la Ciudad de México el técnico argentino Gerardo Martino luego del fracaso de la Selección Nacional Mexicana en el Mundial de Qatar, donde no pudo clasificar a los octavos de final por vez primera en las últimas 8 ediciones.

Decenas de aficionados observaron la llegada del cuerpo técnico y algunos repartieron reclamos e insultos, incluso una persona estuvo a punto de golpear a Martino.

Al final el entrenador no quiso hablar con los medios de comunicación que se encontraban en el aeropuerto Benito Juárez. Martino ya no es el técnico del Tricolor, pues su contrato llegó a si fin en el juego donde México venció 2-1 a Arabia Saudita. (Por Martín Navarro Vásquez)