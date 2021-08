El cantante Carlos Sadness regresa a Guadalajara para presentar su más reciente producción “Tropical Jesús” con un show en el que podría tener invitados especiales, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema:

“He hecho mucha selección de canciones antiguas, qué sé que al público le gustan pues porque luego siempre me riñen, me dicen, oye, no tocaste tal canción, oye no tocaste tal otra, así que he estado pendiente de redes sociales para ver cuáles son las que debo de tocar y bueno, pues ya que estamos en la ciudad de Caloncho, no le quedará más remedio que venir”.

Carlos Sadness se presentará este sábado 14 de agosto en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)