Tras superar la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, el mediocampista de Atlas, Edgar Zaldívar, dice estar listo para regresar a jugar este próximo sábado en el duelo ante el León, mismo rival contra el que se lesionó en agosto del año pasado.

“Estoy mu agradecido con Dios primeramente y con mi cuerpo, con mi trabajo que me respondió a como yo quería y la verdad que lo más difícil fue el estar tanto tiempo fuera fue lo que más me dolió lo que mas me tenia ahí inquieto pero el tiempo vuela, así es que ya estamos listos”.

Desde el encuentro anterior ante los Xolos, Zaldívar ya estuvo en la banca a la cual por cierto, se sumará también este fin de semana, el goleador argentino, Julio Furch.

(Por Manuel Trujillo Soriano)