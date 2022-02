La directiva de Cruz Azul oficializó la salida de Álvaro Dávila de la institución y el regreso de Jaime Ordiales como presidente ejecutivo de la Máquina, Víctor Velázquez, directivo de la cooperativa cementera fue el encargado de darle la bienvenida.

“Les informamos que la directiva de Cruz Azul decidió darle continuidad a los trabajos que se habían realizado en el Club a cargo de Jaime Ordiales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sabemos de tu profesionalismo y fuiste parte de esa novena estrella”.

Por su parte, Jaime Ordinales agradecido la oportunidad y dijo que le dará continuidad al trabajo de Álvaro Dávila en busca del décimo título.

“Agradecer a todos los socios cooperativistas, a la gran afición de Cruz Azul yo ya identificado con ellos desde hace tiempo no nada más como jugador si no también cuando estuve de directivo, con la gran fortuna de haber ganado la novena y a mí me honra, me halaga esta gran oportunidad de continuar el trabajo que vienen haciendo Álvaro Dávila, el cuerpo técnico y los jugadores de muy buena manera y tratar de buscar con toda la ilusión una décima estrella para esta institución”

(Por Manuel Trujillo Soriano).