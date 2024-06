El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola anunció el regreso de la Regla de Menores a partir del siguiente torneo.

“A partir del próximo Torneo Apertura 24 regresa de manera oficial la Regla de Menores, misma que tuvimos del 2005 al 2011; en los últimos 3 años hemos debutado a 202 jugadores el problema está en que no les damos continuidad, 4 de cada 10 chavos sólo juegan su partido de debut. 9 de cada 10 no son tomados en cuenta en el Torneo siguiente a su debut, en conclusión el talento si existe lo que falta es impulsar su consolidación”.

Los equipos tendrán la obligación de sumar mil minutos con jugadores nacidos a partir del 2005 en adelante, el que no cumpla será castigado con 3 puntos.

Además la Liga mantiene el cupo de 7 extranjeros en cancha, pero implementará algunos candados, como el que hayan jugado X cantidad de minutos en su liga de procedencia. Ser seleccionados nacionales y haber participado en torneos internacionales.

El ex-entrenador de varios equipos de primera división y formador de jóvenes futbolistas, Efraín Flores, aplaude el que regrese la Regla de Menores al futbol mexicano, pero lamenta que no se atienda el problema de fondo.

“Creo que es un pequeño paso de muchos que nos falta por dar realmente, pero por lo menos ya se dieron cuenta de que caímos en un error muy fuerte en haber quitado esa regla, yo hubiera querido que en lugar de la regla 2011 pues hubiera sido 1911 pero e un primer paso. Yo también veía que las estadísticas dicen pues sí han debutado jugadores pero no se han consolidado y eso es triste porque al final del día hay que checar que es lo que está pasando o están mal las metodologías en los 18 clubes del futbol mexicano o los entrenadores por buscar resultados no consolidan a los jugadores”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)