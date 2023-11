El cantante regiomontano Nicho Hinojosa regresa a Guadalajara como parte de su gira del adiós de los escenarios. En entrevista con Notisistema, Hinojosa aseguró que el público es el responsable de que este tour sea interminable:

“Yo pensé hace algunos años hacer la graciosa huida y terminar la carrera haciendo solamente teatros y privados, pero no he podido, no he tenido la oportunidad de despedirme bien y bueno pues sigo con la gira interminable de Nicho Hinojosa y estoy muy contento”.

Nicho Hinojosa se presentará este viernes 24 de noviembre en el Teatro Galerías y prometió interpretar temas como “Así son ellas”, “Todo a pulmón”, “A quién”, “A veces” y “Un buen perdedor”, entre muchas más. (Por Katia Plascencia Muciño)