Después de casi 48 horas de permanecer bajo investigación, los 43 elementos de la Policía Municipal de La Huerta, Jalisco, que fueron trasladados a la Fiscalía del Estado, ya regresaron con sus familias, confirmó el ayuntamiento.

La intervención ocurrió el martes, cuando fuerzas estatales y federales asumieron el control de la corporación para indagar sobre la privación de la libertad de una persona, en la cual algunos oficiales estarían involucrados.

Mientras continúa la indagatoria, la seguridad del municipio permanecerá a cargo de la Policía Estatal y fuerzas federales, hasta que se determine cuántos elementos participaron en el presunto delito, hecho que motivó además que la comisaría fuera desarmada. (Por Edgar Flores Maciel)