Regresaron los 8 seleccionados de las Chivas para integrarse al Rebaño de cara a la reanudación del Torneo Local, donde el próximo sábado visitarán al San Luis en la fecha 4; Brian Gutiérrez calificó de muy buena su experiencia luego de debutar con el Tri.

“Me sentí muy bien, muy conforme, la verdad fue una bonita experiencia, la verdad me sorprendió la oportunidad de debutar tan rápido, pero así es el futbol y ahora hay que seguir. ¿Tuviste oportunidad de platicar con el Vasco si tienes oportunidad de subirte al Mundial? No eso es algo que sólo el tiene la decisión final y yo voy a hacer mi trabajo, día a día, partido tras partido y juego por juego. Sobre tu convocatoria? Pues fuimos 8 de Chivas, fue algo muy bonito y ojala que suceda otra vez”.

El portero Raúl Rangel, Ricardo Ledezma, Brian el “Cotorro” González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda podría jugar sin ningún problema el sábado ante los Potosinos. (Por Manuel Trujillo Soriano)