Con o sin la ayuda de las autoridades estatales el próximo fin de semana estará en San Pedro Tlaquepaque el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora para localizar a personas fallecidas sin identificar.

La fundadora del colectivo Cecilia Flores señala que la Comisión Local de Búsqueda pone demasiadas trabas y exige cosas sin sentido para garantizar su apoyo.

“Me está exigiendo que no transmita, me esta exigiendo que no tome fotos. Gracias a que tomamos fotos y que transmitimos hemos podido localizar a las familias de las personas que se encuentran. La transmisión es lo que nos ha llevado a estar en el lugar que estamos porque sensibilizamos a algunas personas que nos han causado este daño que nos han hecho llegar a donde están nuestros familiares”.

El colectivo acusa al titular de la Comisión Local de Búsqueda de ser un funcionario de escritorio sin la sensibilidad requerida para el cargo.

La última vez que este colectivo estuvo en Jalisco fue señalado por el propio Gobernador de no respetar los protocolos de búsqueda. (Por José Luis Escamilla)