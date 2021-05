A pesar de ser los primeros en formarse aquí afuera del CUAAD de la Universidad de Guadalajara, reina la incertidumbre entre adultos mayores sobre a qué hora podría comenzar la vacunación Covid, pues adentro del plantel, al final de la Calzada Independencia, ni siquiera han comenzado los preparativos.

“Pero nadie nos ha dicho que si es hoy o es mañana, no nos han dicho exactamente nada -Oiga, ¿cuando usted vino ya había carros formados aquí?- Sí, había cuatro adelante de mi -¿Y qué tan seguro está de que hoy le toque?- Pues no, no estoy muy seguro”.

Lo que sí llama la atención es que la fila de autos por la Calzada Independencia crece y no ha llegado ningún agente de tránsito. (Por José Luis Jiménez Castro)