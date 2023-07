A pesar del llamado al diálogo del dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reitera que sigue en pie su decisión de mantenerse fuera de la política de partidos.

“Yo dije y sostengo que ni actividad en la política partidista terminó, estoy fuera de eso, lo digo de corazón. Voy a concentrarme en ser un buen gobernador. Eso no va a cambiar, es una decisión tomada y es una decisión que no tiene vuelta atrás”.

Rechaza el mandatario que haya ordenado a políticos jaliscienses no asistir al Consejo Nacional de MC del viernes pasado, donde se observaron asientos vacíos.

Repite que no hay una ruptura entre el grupo Jalisco y la dirigencia de Movimiento Ciudadano. (Por Claudia Manuela Pérez)