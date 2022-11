Como una muestra de que las finanzas son sanas, actualmente en la caja de la Tesorería de la Federación, debe haber cerca de un billón de pesos, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos terminando el año y debemos de tener en caja pues como un billón. Claro, vienen los pagos de aguinaldo y de sueldos y todo, pero no hemos dejado de entregar, por ejemplo, las participaciones federales a estados y municipios. ¿Y cuánto se han incrementado las participaciones federales a estados y municipios? Pues también, como el 40, 50 por ciento. Y puntual se les ha entregado el dinero a todos los gobiernos estatales y municipales y con incrementos. Y no hemos aumentado impuestos y no aumenta la gasolina. Y tenemos recaudación”.

De hecho, explicó, en periodo actual de enero a noviembre, se han recaudado 4 billones 68 mil millones de pesos, es decir, 872 mil millones más que el año anterior. (Por Arturo García Caudillo)