Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de las quejas de los Gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, no se está cometiendo ninguna violación al TMEC.

“No hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo”.

Y anunció que el 16 de septiembre rendirá un informe sobre el avance en las consultas solicitadas por nuestros vecinos del norte en relación al TMEC. (Por Arturo García Caudillo)