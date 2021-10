Israel no puede ser refugio de torturadores, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, involucrado en el caso Ayotzinapa.

“Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos. Es un asunto de su historia, es un asunto moral. No se puede proteger a torturadores. ¡Ah!, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de nuestro país que tenían comunicación con estos funcionarios y tenemos que protegerlos. ¡No!, no puede lo comercial, lo mercantil estar por encima de lo moral, y de la memoria”.

Por ello, confirmó ya haber enviado una carta al Primer Ministro israelí, Neftalí Benett, en la que solicitó la extradición del ex funcionario mexicano, pero aún no ha recibido respuesta. (Por Arturo García Caudillo)