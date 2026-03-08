Tras dos derrotas consecutivas, las Chivas reencontraron la victoria al vencer anoche por 2-1 al Atlas en el clásico del futbol tapatío celebrado en el estadio Jalisco.

Los Rojinegros abrieron el marcador al minuto 12 con un golazo de Paulo Ramírez, pero los Rojiblancos le dieron la vuelta con gol de Armando González, quien además falló un penal, el otro tanto fue de Ángel Sepúlveda desde los once pasos.

El pastor del Rebaño, Gabriel Milito, dijo que es un triunfo que fortalece el ánimo de su equipo.

“A este triunfo le damos muchísimo valor por ser un Clásico y tiene para mi una cuota muy importante que empezar perdiendo un Clásico y remontarlo fortalece sin duda el ánimo y la confianza de los jugadores, el equipo volvió a jugar con la valentía que normalmente lo hace que es lo que nosotros queremos y que el equipo es capaz de hacer y parece que en el tramite general del partido, la victoria fue merecida y justa, pero sí muy trabajada”.

Por su parte el entrenador del Atlas, Diego Cocca, se quejó del arbitraje, pero dijo que se va tranquilo porque su equipo le compitió a Chivas.

“Mí análisis es que este equipo está compitiendo este equipo hace seis meses no competía con este rival, hoy compitió con los que entraron con los que entraron de cambio, lamentablemente nos encontramos con un resultado que se dio vuelta, algún error que cometimos y hay que saber sufrir también porque éste equipo juega muy bien y tiene jugadores de calidad”

Con el triunfo Chivas llegó a 21 puntos y Atlas se quedó con 16 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)