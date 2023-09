La mexicana Renata Zarazúa y la rusa Veronika Miroshnichenko fueron eliminadas en la modalidad de dobles del Abierto de Tenis de Guadalajara, tras caer ayer ante la dupla conformada por la neerlandesa Arantxa Rus y la ucraniana Liudmila Kichenok. Dijo que se va frustrada por la derrota pero agradecida con la gente.

“He tratado de disfrutar por más que creo que nunca logras disfrutar al máximo porque quieres ganar y es como una frustración que a lo mejor no te diviertes al máximo pero dentro de todo eso son partidos que he disfrutado mucho, obviamente perdí y no terminas de estar contenta pero me voy con buenas sensaciones y sobre todo muy agradecida con la gente que estuvo apoyándome mucho”

Hoy tendrá participación María Fernanda Navarro, la única tenista mexicana que sigue con vida en el torneo de dobles, competirá al lado de la canadiense Eugenie Bouchard.

En singles, se registró la primera sorpresa del Torneo, al quedar eliminada la Checa Karolina Pliskova tras caer en tres sets ante la estadounidense Hailey Baptiste.

La bielorrusa, Victoria Azárenka derrotó con un doble 6-1 a la estadounidense Robin Montgomery. En duelo de italianas, Martina Trevisan venció en dos sets Jasmine Paolini. Mientras que la Colombiana Camila Osorio quedo fuera al caer ante la polaca Magdalena Frech en dos sets.

Por cierto que la jornada de ayer no se pudo completar como estaba programada debido a la lluvia.

