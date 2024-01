Tras haber participado en la primera ronda del Abierto de Australia, la tenista mexicana Renata Zarazúa dijo hoy que su objetivo este año es competir también en Roland Garros y Wimbledon.

“Obviamente me encantaría, por suerte y ojala y así sea, ahorita por el ranking que tengo entraría directamente en maind drow, pero si llego a estar en calificación en Roland Garros y Wimbledon que son los próximos obviamente mi meta es eso, o sea todos los torneos que he jugado calificar aun Gran Slam es como lo más difícil, es una guerra, son partidos durísimos, son tres partidos que tienes que estar bien físicamente, mentalmente”.

Al ubicarse dentro de las primeras cien del Mundo, Zarazúa, espera que 2024 sea su año y su meta corta es participar en los Juegos Olímpicos de París.

“Tengo muchas cosas y muchas metas, la meta es ganar cada semana, me encantaría que me fuera muy bien en Roland Garros, es una superficie que me gusta mucho, quiero seguir mejorando como jugadora, mi meta corta sería calificar a París”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)