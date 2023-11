El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rendirá hoy su Quinto Informe de Labores.

Entregará por escrito el documento al Congreso local y rendirá un recuento a líderes de diferentes sectores de la sociedad e invitados especiales en Expo Guadalajara.

En materia educativa se espera que destaque la reconstrucción de escuelas con el fideicomiso formado con la iniciativa privada.

En materia de salud, reiterará que no entregará el sistema de salud al IMSS-Bienestar como no lo hizo al Insabi.

Asimismo se espera que destaque el arranque de la Linea 4 del Tren Ligero, y la conclusión de la presa El Zapotillo, que traerá agua a Guadalajara a partir del 27 de diciembre, entre otros tópicos.

Cabe recordar que el mandatario realizó un informe de seguridad el pasado 2 de noviembre para no tocar el tema a profundidad en este informe. (Por Claudia Manuela Pérez)